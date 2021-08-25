الرياضة
مصر والسعودية تترشحان لتنظيم المونديال
تستعد مصر والعربية والسعودية، لتقديم ترشيح مشترك، لتنظيم كأس العالم 2030. وأفاد موقع “القاهرة 24” بأن مصر ستتقدم رسميا لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2030، بملف مشترك مع السعودية. ووفقا لموقع ذاته، سيتم الإعلان عن الملف المشترك بصفة رسمية في الفترة المقبلة، بعد موافقة الدولتين عليه لتنظيم الحدث العالمي الكبيرأكمل القراءة »
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