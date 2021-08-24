الرياضة
سباق الرئاسة يشتعل بالرجاء
تحسن مالية الفريق دفع أسماء لتقديم الترشح والأندلسي يؤكد تصفية الديون تحركت أسماء جديدة في الساعات القليلة الماضية، بغية الاستعداد للتقدم بملف الترشح لرئاسة الرجاء الرياضي، قبل نهاية المهلة المحددة، خلال الجمع العام المقبل، المقرر في 14 شتنبر المقبل. وعلمت «الصباح» أن تحسن الوضعية المالية للرجاء دفعت أشخاصا كثرا، منأكمل القراءة »
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