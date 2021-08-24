اذاعة وتلفزيون
وسوف يحتفي بزفاف ابنه
احتفل المطرب السوري جورج وسوف بزفاف نجله الأصغر جورج جونيور في حفل جمع الأهل والأصدقاء، ومن بينهم طليقة وسوف، وعدد من النجوم والمشاهير. وتألقت العروس إيلينا سركيس التي بدت في أحد الفيديوهات وهي ترقص بجانب “عمها” وسوف الذي بدا جالسا على كرسيه وفرحا بالعروسين وبالحضور. وللمناسبة نشر الإعلامي اللبناني نيشانأكمل القراءة »
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