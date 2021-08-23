الرياضة
الكعبي بالدوري التركي
غير الدولي المغربي أيوب الكعبي، وجهته بشكل مفاجئ، من أنطاليا التركي صوب هاتاي سبور. وانضم هداف البطولة رسميا، مساء الجمعة الماضي، إلى هاتاي سبور التركي، بعقد احترافي يمتد لموسمين. وكان الوداد يمني النفس بالإبقاء على هدافه لموسم إضافي، إلا أن إغراءات الاحتراف حالت دون تحقيق أمنيته، ليخوض الكعبي أول تجربةأكمل القراءة »
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