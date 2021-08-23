الرياضة
احتفالات في ليلة صاخبة
لم تنتظر الجماهير الرجاوية طويلا، ليلة أول أمس (السبت)، للخروج إلى الشوارع في وقت متأخر، للاحتفال بفوز الفريق الأخضر باللقب العربي. وعمت فرحة عارمة شوارع عديدة بالبيضاء، أهمها التي عاينتها “الصباح” بعين السبع ودرب السلطان و2 مارس ووسط المدينة، إذ خرج الآلاف للاحتفال إلى وقت متأخر من صباح أمس (الأحد).أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا