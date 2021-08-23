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الرياضة

احتفالات في ليلة صاخبة

منذ ساعتين
لم تنتظر الجماهير الرجاوية طويلا، ليلة أول أمس (السبت)، للخروج إلى الشوارع في وقت متأخر، للاحتفال بفوز الفريق الأخضر باللقب العربي. وعمت فرحة عارمة شوارع عديدة بالبيضاء، أهمها التي عاينتها “الصباح” بعين السبع ودرب السلطان و2 مارس ووسط المدينة، إذ خرج الآلاف للاحتفال إلى وقت متأخر من صباح أمس (الأحد).أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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