الرياضة
رسالة رياضية: أزمة مدربين
برزت أزمة مدربين في كرة القدم المغربية، وقبل سنوات قال الوزير السابق منصف بلخياط، إنه لا يوجد سوى مدرب أو مدربين، يستطيعان العمل في المستوى العالي، فأين الخلل؟ أولا، كتبنا هنا من قبل إن اللاعب المغربي في الغالب غير متمدرس، بالنظر إلى أن منظومة التكوين لا تكترث بالدراسة والتعليم، لذلكأكمل القراءة »
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