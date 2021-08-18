الرياضة
الدفاع الجديدي يقدم لاعبيه الجدد
الفريق يوقع عقدا استشهاريا مع مجموعة عالمية وقع الدفاع الحسني الجديدي عقدا لثلاث سنوات، مع عبد الحميد بوبا، الظهير الأيسر السابق للجمعية السلاوية، وهو عاشر انتداب للفريق الجديدي، مع بداية الانتقالات الصيفية. وقدم الرئيس عبد اللطيف المقتريض بشكل رسمي اللاعبين الجدد، ويتعلق الأمر ببوبا، والكامروني بانغا سالمون بيندجيم، والبوركينابي اسماعيلأكمل القراءة »
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