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الرياضة

آسفي يشارك في دوري الدشيرة

منذ 13 دقيقة
حسمت إدارة أولمبيك آسفي في مشاركتها في الدوري السنوي المنظم من طرف أولمبيك الدشيرة، إذ عقد مسؤولو الفريق اجتماعا مع المدرب فوزي جمال، وتداولوا في أمر المشاركة في الدوري في الأسبوع الأخير من غشت الجاري. وأفاد مصدر مسؤول أن دورة هذه السنة، ستتميز بمشاركة أولمبيك آسفي إلى جانب حسنية أكاديرأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة
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