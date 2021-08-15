كورونا يتسلل لجسد رئيس النيابة العامة

تسلل فيروس كورونا إلى جسد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بعد مقاومة دامت عدة أشهر، ورغم اتخاذه جميع الاحتياطات، وكان من الأوائل الذين استفادوا من عملية التلقيح.

وفور توصله بنتيجة إصابته بالفيروس، نقل رئيس النيابة العامة إلى المستشفى العسكري بالرباط، حيث يرقد منذ أيام تحت إشراف طبي، لتفادي أي مضاعفات صحية غير مرغوب فيها، في وقت علم موقع “الصباح” أن الداكي يتبع بروتوكول العلاج بانتظام، وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وعين جلالة الملك الداكي الإثنين 23 مارس الماضي، في هذا المنصب القضائي الرفيع، خلفا لمحمد عبد النباوي الذي تقلد مهام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.