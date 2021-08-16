الرياضة
“كورونا” يحرم البولديني من أول ظهور
حرم فيروس كورونا اللاعب المغربي محمد البولديني، من أول ظهور في “السوبر ليغ» البرتغالي، رفقة فريقه سنتا كلارا، بعد أن أثبتت الكشوفات التي خضع لها الفريق، قبل مواجهة تونديلا، لحساب الجولة الأولى، إصابة عشرة لاعبين بالفيروس، بينهم المهاجم السابق للرجاء الرياضي. وخضع البولديني إلى الحجر بأحد فنادق لشبونة، مما حرمهأكمل القراءة »
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