بانوراما
للذكر مثل حظ الأنثيين
الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة 4 الفقهاء باختلاف اجتهاداتهم رفضوا أن تتبوأ المكانة السامية في هرم السلطة والزعامة الدينية أصدرت الباحثة أسماء المرابط، العضو السابق برابطة العلماء، والفقيهة المتخصصة في الشريعة والشؤون الدينية، كتابا بعنوان” الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة”. الكتاب يعد مساهمة جادة في النقاش الفكري والمجتمعي، ينضاف إلى عدد منأكمل القراءة »
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