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الرياضة

امتياز آخر لبركان من “كاف”

منذ دقيقتين
لن يخوض الدور التمهيدي والوداد والرجاء معفيان بالأبطال حصل نهضة بركان على امتياز جديد، عندما أعفته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أول أمس (الخميس)، من خوض الدور التمهيدي لكأس «كاف» الموسم المقبل، أسوة ب13 ناديا آخر. ويأتي إعفاء الفريق البركاني من هذا الدور، بعد النتائج الإيجابية السابقة، التي حصدها في هذهأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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