العرائش … الاتحاد الرياضي لكرة السلة ينظم المخيم الموضوعاتي السابع

اختتمت بالعرائش فعاليات المخيم الموضوعاتي السابع، الذي نظمه الاتحاد الرياضي العرائشي لكرة السلة.

وأفاد بلاغ لنادي الاتحاد الرياضي لكرة السلة، أن المخيم الحضري الصيفي الموضوعاتي السابع لكرة السلة بالعرائش، نظم بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالعرائش في إطار صيفيات 2021 بهدف المساهمة في تنشيط الحياة الرياضية والتربوية بالمنطقة وتشجيع الناشئة على ممارسة الرياضة ،وخاصة رياضة كرة السلة .

وأبرز المصدر أن النسخة السابعة من المخيم الصيفي ، التي التأمت منذ بداية غشت الجاري، سعت الى المساهمة في التخفيف على أطفال المدينة من الآثار السلبية لفيروس “كوفيد-19″ وفق برنامج رياضي – ثقافي – ترفيهي يتضمن ورشات تكوينية هادفة ساهمت في تأطيرها عدة جهات منها فرع العرائش لمؤسسة الهلال الأحمر ومركز ” ارتقاء” للكوتشينك والتدريب بالعرائش ،و جمعية لايبيكا للرياضة للجميع بالعرائش .

وأعربت الجهة المنظمة بالمناسبة عن تشكراتها لكل من ساهم في إنجاح هذا المخيم الموضوعاتي الرياضي التربوي، الذي شارك فيه أزيد من 60 طفلا ويافعا تحت إشراف لاعبين ممارسين لكرة السلة وأساتذة التربية البدنية، خاصة المديرية الاقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالعرائش و نادي سوسيو رياضي لالة مريم بالعرائش وفعاليات اقتصادية محلية .