بانوراما
نصائح تجميلية: حيل بالماكياج للحصول على خدود بارزة
من بين معايير الجمال، خلال السنوات الأخيرة الماضية، الخدود البارزة أو الممتلئة، وهو ما يدفع الكثير من النساء إلى إجراء عمليات تجميل للحصول عليها. لكن، يمكن تحقيق ذلك، دون اللجوء إلى التقنيات المتطورة، إذ يكفي فقط الاعتماد على بعض الحيل خلال وضع الماكياج. ومن بين الطرق التي يمكن الاعتماد عليهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا