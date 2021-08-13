fbpx
حوادث

“فندق الشجرة” بطنجة… سوق لتفريخ المنحرفين

منذ 5 دقائق
غياب الأمن حول حياة التجار والزبناء إلى جحيم بسبب الممارسات التي تقع إنجاز : المختار الرمشي (طنجة) “فندق الشجرة”، سوق تاريخي شهير يقع بقلب طنجة، عالم مثير يخفي بداخله أسرارا غريبة لا يعرفها أغلب المواطنين الذين يرتادونه للتبضع بسلع أغلبها مهربة، إذ لا يمكن أن يصدق أحد أنه يحتضن شققاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى