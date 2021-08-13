حوادث
“فندق الشجرة” بطنجة… سوق لتفريخ المنحرفين
غياب الأمن حول حياة التجار والزبناء إلى جحيم بسبب الممارسات التي تقع إنجاز : المختار الرمشي (طنجة) “فندق الشجرة”، سوق تاريخي شهير يقع بقلب طنجة، عالم مثير يخفي بداخله أسرارا غريبة لا يعرفها أغلب المواطنين الذين يرتادونه للتبضع بسلع أغلبها مهربة، إذ لا يمكن أن يصدق أحد أنه يحتضن شققاأكمل القراءة »
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