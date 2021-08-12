الأولى
إضراب وتمرد بالرجاء
اللاعبون طالبوا بمستحقاتهم قبل العودة للتداريب والنادي يتخلص من نزاعاته رفض بعض لاعبي الرجاء خوض تداريبهم، مطالبين بصرف مستحقاتهم العالقة، ليكتفي المدرب لسعد الشابي بإجراء حصة تدريبية مع لاعبي الأمل، وبعض اللاعبين القادمين من الإعارة. وطالب لاعبو الرجاء المضربون بصرف مستحقاتهم، قبل استئناف التداريب، استعدادا لمباراة روما الإعدادية، المقررة بعدأكمل القراءة »
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