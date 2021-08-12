الأولى
تغيير الجنسية للتستر على مشاريع بالخارج
التحقيق يشمل مالكي شركات وأصول منقولة بالملايير وشبهات تحوم حول مسؤولين ورجال أعمال كشفت تحريات أولية عن شبهات امتلاك بعض المسؤولين ورجال أعمال، مشاريع تجارية بالخارج بهويات مختلفة. وأوضحت مصادر أن بعض رجال الأعمال ومسؤولين بمؤسسات عمومية حصلوا على جنسيات أجنبية وعمدوا إلى تغيير أسمائهم، المسجلين بها في المغرب، إذأكمل القراءة »
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