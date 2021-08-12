بانوراما
تونس 2-1 المغرب (2004)
مباريات في الذاكرة 4 نعرض في هذه الحلقات، أبرز المباريات التي لعبها المنتخب الوطني في تاريخه، والتي ظلت راسخة في ذاكرة المغاربة، كبيرا وصغيرا. من إنجاز كأس العالم 1986 بالمكسيك إلى نهائي كأس إفريقيا تونس 2004، سنعود لتلك المواجهات التاريخية، لنتذكر نجومها وأساطيرها، واللاعبين الذين صنعوا تاريخ الكرة الوطنية، وجعلوهاأكمل القراءة »
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