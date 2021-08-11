وطنية
أمصال العقارب تفضح عشوائية وزراء
ينتظر أن يتم تنصيب وزير صحة جديد في الحكومة المقبلة، ليزف خبر إعادة إنتاج أمصال العقارب والأفاعي مرة أخرى، وهو مسلسل لن ينتهي ما دامت وزارة الصحة لا تملك جوابا نهائيا يحسم هذا الجدل، إذ في أقل من سنتين صدر قراران متناقضان، بشأن أمصال العقارب. ويتعلق الأمـــــر بأمصال، تحقــــن للأشخـــــاصأكمل القراءة »
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