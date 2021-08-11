الرياضة
“البارصا” والريال يهددان بمقاطعة “الليغا”
الرابطة توقع اتفاقية مع شركة بلوكسمبورغ وتفجر غضب الأندية الإسبانية انتقد ريال مدريد وبرشلونة إعلان الرابطة الإسبانية لكرة القدم، الاتفاق مع شركة باسم “سي في سي كابيتال بارتنرز”، مهددين بمقاطعة الدوري، الذي يمر من أسوأ مراحله منذ سنوات. واتفقت الرابطة الإسبانية مع “سي في سي”، وهي مقاولة بلوكسمبورغ، يبلغ رأسمالهاأكمل القراءة »
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