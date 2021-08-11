الصباح الفني
غاني يعود إلى الفكاهة
أعلن الفنان غاني القباج العودة إلى تقديم عروض فكاهية، بعد توقف اضطراري، إذ ضرب موعدا مع جمهوره من خلال عرض قال إنه سينظم خارج المغرب. وقال غاني لمتابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، إنه نجح في تحديد موعد أول عرض فكاهي سيقدم بعد أشهر طويلة من ابتعاده عن الساحة الفنية بسببأكمل القراءة »
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