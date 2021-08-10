الرياضة
حصيلة الأولمبياد… ألعاب عجاف
مشاركة ضعيفة في أغلب الرياضات والبقالي يشكل الاستثناء بصمت الرياضية المغربية على مشاركة متواضعة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، التي اختتمت، أمس (الأحد)، بعد اكتفائها بالرتبة 63 عالميا حسب الميداليات، بحصولها على ميدالية ذهبية واحدة. ولم تكن المشاركة المغربية بطوكيو في مستوى تطلعات الجمهور المغربي، والآمال التي عقدت عليها، منأكمل القراءة »
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