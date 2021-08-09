حوادث
بارون رمال مسروقة حاول إرشاء الدرك
حجز شاحنته وكميات مهمة من المسروقات المنهوبة وإيداعه السجن المدني أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، الأربعاء الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بارون الرمال المسروقة بشاطئ الجماعة، بعد ضبطه متلبسا بحيازة 300 متر مكعب من الرمال الذهبية المنهوبة، وحاول إرشاءأكمل القراءة »
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