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“هوت ماروك” في ترجمة إنجليزية
رواية عدنان تدخل المكتبات الأمريكية بتوقيع المستعرب أليكس ألينسون وتقديم الطاهر بنجلون أعلن الشاعر والروائي المغربي ياسين عدنان، عن ظهور الترجمة الانجليزية لروايته “هوت ماروك”، التي صدرت قبل خمس سنوات في نسختها العربية عن دار “الفنك” قبل أن تصدر لها طبعات أخرى عن “دار العين” المصرية. وكشف عدنان أن الترجمةأكمل القراءة »
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