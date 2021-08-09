الصباح الفني
230 ألفا شاهدوا “رومانسية” الداودية
أطلقت الفنانة زينة الداودية أغنية تحمل عنوان “رومانسية” في قناتها الرسمية ب”يوتوب”. وكتبت الداودية أن أغنية “رومانسية” من كلمات وألحان هشام خطير، فيما الإخراج لمحمد محبوب. واختارت أن تقدم أغنيتها الجديدة بتقنية “فيديو كليب” ورافقها عدد من الشباب الذين قدموا لوحات فنية. وتطرقت الداودية إلى موضوع شبابي، في أغنيتها الجديدة،أكمل القراءة »
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