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الموت يغيب طنطاوي
غيب الموت، الأربعاء الماضي، الممثلة المصرية فتحية طنطاوي، بعد تعرضها لجلطة في القلب نقلت إثرها إلى المستشفى حيث دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، قبل أن تفارق الحياة. وبدأت طنطاوي مسارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينات، ثم اتجهت للعملأكمل القراءة »
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