حوادث
جريمة قتل في نزاع حول أراضي “الكيف”
الصراع انتهى بوفاة شاب بواسطة طعنات بسكين أسفر نزاع مسلح بين مزارعين بجماعة بني وزرة بإقليم شفشاون، حول أحقية الاستفادة من مياه الري لسقي قطعة أرضية تقع بدوار “الشريعات”، عن جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر تعرضه لطعنات قاتلة بواسطة سكين، وجهها له شقيقان وتسببت له فيأكمل القراءة »
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