ملف الصباح
إجراءات التقييد ستزداد تشديدا
حمضي أشار إلى إمكانية الإغلاق في السادسة مساء في حال استمر ارتفاع حالات الإصابة أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الإجراءات المعلن عنها من قبل الحكومة، لمواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بالوباء، تطرح العديد من التساؤلات من قبل المواطنين حول ضرورتها ومدى كفايتها للحد منأكمل القراءة »
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