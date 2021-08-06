الأولى
تحت الدف
وراء جريمة “فصل إرهابي لرأس والدته” بالبيضاء تفاصيل كثيرة وجزئيات، مهما بدت صغيرة، إلا أنها تؤكد أن الفكر الداعشي لا ينتهي بالاعتقال، أو قضاء العقوبة السجنية، إذ يواصل سفك الدماء بوحشية، ما يستدعي من المؤسسات الدينية والاجتماعية تفكيك منظومته، والحد من انتشار فيروساته في المجتمع. تجارب كثيرة وقصص عشراتأكمل القراءة »
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