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حوادث

اغتصاب قاصر وتصويرها

منذ 10 دقائق
المتهم ظل يبتزها جنسيا تحت التهديد بنشر فضائحها على الأنترنت وكمين للدرك أطاح به معاناة عاشتها قاصر تتحدر من بني يخلف ضواحي المحمدية، إذ بعد اغتصابها من قبل شاب تعرفت عليه عبر «فيسبوك»، ظل يبتزها جنسيا بعد أن وثق جريمته في صور ومقطع فيديو، تحت التهديد بنشر فضيحتها على الأنترنت،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق

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