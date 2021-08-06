حوادث
اغتصاب قاصر وتصويرها
المتهم ظل يبتزها جنسيا تحت التهديد بنشر فضائحها على الأنترنت وكمين للدرك أطاح به معاناة عاشتها قاصر تتحدر من بني يخلف ضواحي المحمدية، إذ بعد اغتصابها من قبل شاب تعرفت عليه عبر «فيسبوك»، ظل يبتزها جنسيا بعد أن وثق جريمته في صور ومقطع فيديو، تحت التهديد بنشر فضيحتها على الأنترنت،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا