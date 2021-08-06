وطنية
الداخلية تفتحص أملاك المرشحين
تعليمات مشددة لإحصاء مزدوجي الجنسية حماية للاستحقاقات من تمويلات أجنبية كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة تابعة لوزارة الداخلية أسندت إليها عمليات التدقيق في مرشحين محتملين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة من حاملي الجنسية المزدوجة. وأوضحت المصادر نفسها أن أبحاثا تجريها مصالح مديرية الاستعلامات العامة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حول مرشحينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا