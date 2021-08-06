بانوراما
جدير بالزيارة: تمدرين… متنفس طبيعي بصفرو
تتحول عين تمدرين بمنطقة المنزل بصفرو، كل صيف لمتنفس طبيعي يرتاده أهل الإقليم للراحة والاستجمام، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. ويستحق تفقد وزيارة المهووسين بسياحة الجبل والعيون واكتشاف ما يزخر به بلدنا من نفائس مزارات محاطة بكل صور الجمال الطبيعية الرائعة. تبعد العين عن صفرو بنحو 60 كيلومترا، وهي واحدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا