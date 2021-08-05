حوادث
الحبس لمتهم بمحاولة قتل امرأة
شكاية من الضحية كانت وراء اعتقاله قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب وحكمت عليه ب 4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية محاولة القتل العمد وصدر الحكم مخففا في حق الجاني، بعد إعادة تكييف الفعل المرتكب إلى الضرب والجرحأكمل القراءة »
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