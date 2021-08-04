الرياضة
البنزرتي يغادر الوداد
الفريق يفاوض الركراكي وعينه على البرتغالي باتشيكو غادر فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، المغرب صوب تونس، أول أمس (الاثنين)، مباشرة بعد نهاية نصف نهائي كأس العرش الذي جمع فريقه مساء الأحد الماضي، بالمغرب التطواني. واعتبر مصدر مطلع المغادرة نهائية، بعد أن قرر المكتب المسير، توقيف المفاوضات بشأن تمديد عقد المدرب.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا