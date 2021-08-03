بورصة البيضاء على انخفاض طفيف في تداولات الافتتاح

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها ، اليوم الثلاثاء ، على انخفاض طفيف ، حيث خسر مؤشرها الرئيسي مازي ، 0,07 في المائة مستقرا عند 12.424,75 نقطة.

ففي الافتتاح ، سجل تراجع بالنسبة لكل من MSI20 بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.016,25 نقطة، وماديكس ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، بـ 0,08 في المائة إلى 10.097,64 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″ فقد سجل شبه استقرار (ناقص 0,02 في المائة) إلى 914,32 نقطة.

على مستوى القيم ، سجلت ” ستكوفيس شمال إفريقيا” ناقص 3,77 في المائة، وبدورهما سجلت كل من ” ريسما ” ( ناقص 2 في المائة) و” سنيب ” (ناقص 1,89 في المائة) .

في المقابل سجلت ديسواي زائد 4 بالمائة متبوعة بإقامة دار السعادة ( زائد 3,93 بالمائة) ، واليانس ( زائد 3,73 بالمائة) .