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أســــــرة

كريسطال تقدم تصاميم جديدة

منذ 3 دقائق
طرحت وداد كريسطال، مصممة أزياء، تشكيلة جديدة، لمناسبة افتتاح محل جديد خاص بها في الجديدة. وقالت كريسطال، إنها حرصت مرة أخرى، على أن تكون تصاميم تشيكلتها الجديدة تقليدية بلمسة عصرية، مشيرة إلى أنها تضم الجلباب بموديلات مختلفة تناسب جميع الأذواق، وأيضا القفطان بقصات عصرية وأخرى “مخزنية”، إلى جانب “الكاندورة”، والتيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق

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