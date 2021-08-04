الصباح الفني
“إيريني إس” يجمع الأسمر وصديق
أطلق ألبوما جديدا يجمع عددا من المطربين والموسيقيين العرب والفرنسيين دعا الفنان الفرنسي “إيريني إس”، مطربين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في ألبوم، أطلقه أخيرا يحمل اسم “السلام”، ويتعلق الأمر برضوان الأسمر، وكوثر صديق، والمغني محمد، إلى جانب فوفي ومو هوفر وآخرين. واعتبر صاحب الألبوم أن المزيج الغني من الأصواتأكمل القراءة »
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