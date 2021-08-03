وطنية
خرق الحظر الليلي يفضح تراخي السلطات
سباقات للدراجات النارية وتجمعات المدمنين في أوقات متأخرة سلوكات استهترت بجهود الدولة رغم أن البلاغ الذي أصدرته حكومة سعد الدين العثماني، قبل عيد الأضحى، يعلن إجراءات جديدة، من بينها ضرورة التزام المواطنين بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا وإيقاف كافة الأنشطة التجارية ومنع الحفلات والتجمعات البشرية، لمحاصرةأكمل القراءة »
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