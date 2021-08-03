الرياضة
عرافي: لم أتدرب لثلاثة أسابيع
قالت إن مرض والدها وإصابتها أثرا عليها بشكل كبير إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) فشلت رباب عرافي، عداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى، في إنهاء سباق 1500 متر، صباح أمس (الاثنين)، ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية، التي تحتضنها طوكيو إلى غاية الأحد المقبل. وعلمت “الصباح”، أن سبب توقف عرافيأكمل القراءة »
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