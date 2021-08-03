الرياضة
متطوعو الأولمبياد… ابتسامة وحذر
الوفد المغربي واجه مشاكل في التواصل وتجنب الاحتكاك خوفا من كورونا إعداد: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) سرق متطوعو أولمبياد طوكيو اهتمام وسائل الإعلام الدولية والوفد الرياضي المغربي المشارك، بالنظر إلى طريقة تعاملهم، وأسلوبهم في الكلام، وسهرهم على تلبية الخدمات، التي يطلبها جميع المشاركين. غير أن ظروف إقامةأكمل القراءة »
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