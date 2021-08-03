الصباح الفني
ناشط: سأجمع بين الفن والكرة
أعلنت، بعد تجاربك في عالم كرة القدم، دخول عالم الغناء، كيف جاءت هذه الفكرة؟ اقترحت علي مجموعة من الفنانين أصدقائي، لهم مكانة مهمة في الساحة الفنية، فكرة طرح أغنية تكون بشكل جديد، يختلف عما يقدم حاليا في الساحة الفنية، فوجدت أنها فكرة جميلة، وتجربة مهمة في مسيرتي، فقررت خوضها، لأشتغلأكمل القراءة »
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