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أجانب ضحايا للظاهرة بالجديدة
مقتل خمسة على يد شباب ارتبطوا معهم بعلاقات غير سوية تصدرت الجديدة قائمة المدن المغربية في جرائم القتل المرتبطة بالشذوذ الجنسي خلال الفترة بين 2004و2015، ولقي خمسة أجانب من جنسيات مختلفة مصرعهم على يد خلان، ارتبطوا معهم بعلاقات جنسية، غالبا ما انتهت بسرقات مقرونة بالقتل. بدأ مسلسل جرائم الشذوذ الجنسيأكمل القراءة »
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