بانوراما
قيمة غذائية: الخوخ غني بالماء
إن الخوخ من الفواكه الصيفية التي تستهلك بكثرة خلال فصل الصيف ليس فقط لمذاقها اللذيذ، بل أيضا لفوائدها المتعددة ومنها توفرها على نسبة مهمة من الماء. ويؤكد المختصون في التغذية على أهمية الاستفادة من تناول الخوخ خلال هذا الفصل، الذي يعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، سيما أن توفره على نسبةأكمل القراءة »
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