الأولى
التحقيق في أكبر عمليات غسل الأموال
لائحة أولية من 26 رجل أعمال وتبييض مئات الملايير وأبحاث لكشف ارتباطات بجرائم دولية وتهريب أموال وتأسيس شركات بأسماء سائقين ومستخدمين وحسابات بنكية وعقارات بالداخل والخارج ترتعد فرائص العديد من رجال المال والأعمال، بمجموعة من المدن، سيما العاصمة الاقتصادية، إثر وضع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها على ملف حساس، يتعلقأكمل القراءة »
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