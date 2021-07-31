اذاعة وتلفزيون
تأجيل تصوير فيلم لميكري
الوضع الصحي بتونس حال دون الشروع في العمل قال الفنان يونس ميكري ل”الصباح” إن تصوير الفيلم السينمائي بتونس، الذي اختير لبطولته تم تأجيله للمرة الثانية منذ تفشي جائحة كورونا، مؤكدا أنه لابد من إعطاء الأولوية للتقيد بالتدابير الصحية والعمل بها حفاظا على سلامة الجميع، في الوقت الراهن. واعتبر ميكري أنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا