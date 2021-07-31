حوادث
الفرقة الوطنية للجمارك بين الوجودية والمعدومية
المدير العام للجمارك تجاوز اختصاصاته وحل محل المشرع ووزيري العدل والمالية (2/2) في السياق نفسه وقبيل إحداث الفرق الجهوية للشرطة القضائية صدر قرار مشترك عن وزيري العدل و الداخلية تحت عدد: 757.16 نشر بالجريدة الرسمية عدد: 6485 المؤرخة في: 25 يوليوز 2016 جاء في مادته الأولى:” تحدث أربع فرق جهويةأكمل القراءة »
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