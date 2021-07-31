حوادث
السجن لهاتك عرض قاصر
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، بجناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض بكارة. وتقدمت والدة الضحية بشكاية أمام الضابطة القضائية بالجديدة، أكدت فيها أن ابنتها أخبرتها بتعرضها لهتك عرضهاأكمل القراءة »
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