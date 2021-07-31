اذاعة وتلفزيون
طهبوب يكتب عن “حب في الجائحة”
الكاتب الأردني يدخل عالم الرواية ويستعد لإصدار “عشر زنابق تطوانية” يستعد الكاتب والإعلامي الفلسطيني عبد الرحمن طهبوب لإصدار رواية جديدة اختار لها عنوان “حب في زمن كورونا” باللغتين العربية والإسبانية، إذ من المرتقب تقديم حفل توقيع الرواية في دبي، ثم تطوان ومدريد. وعن أسباب نزول الرواية وتأليفها يقول طهبوب: “فيأكمل القراءة »
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