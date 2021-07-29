خاص
العرش صمام الأمان
22 سنة من ربح التحديات الداخلية والخارجية وديمومة الأوراش المهيكلة لبناء مغرب المستقبل لم تتوقف المشاريع الملكية المهيكلة الهادفة إلى بناء مغرب المستقبل، منذ بداية عهد محمد السادس، إذ ربح المغرب مع بلوغ الذكرى 22 لجلوسه على العرش تحديات خارجية، جعلت كلمة المملكة مسموعة بين الدول، وفتح أوراشا داخلية كانأكمل القراءة »
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