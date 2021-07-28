حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا … 9428 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل 9428 إصابة جديدة بكورونا المستجد و1766 حالة شفاء و27 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 12 مليون و971 ألف و 479شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و15 ألف و447 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 597 ألف و876 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 550 ألفا و882 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9665 بنسبة فتك قدرها 1,6 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات سوس-ماسة (6)، والرباط-سلا-القنيطرة (6) ومراكش-آسفي (4)،و الدار البيضاء-سطات (2) وبني ملال-خنيفرة (1)، وفاس-مكناس (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3) ودرعة-تافيلالت (1)، وكلميم-واد نون (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3580)، ومراكش-آسفي (1285)، وسوس-ماسة (944)، والرباط-سلا-القنيطرة (1442)، وبني ملال-خنيفرة (453)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (624)، ودرعة-تافيلالت (345)، والشرق (233)، وكلميم-واد نون (202)، وفاس-مكناس (135)، والعيون-الساقية الحمراء (143)، والداخلة-واد الذهب (42). وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 37 ألف و329 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 810 حالة منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 25،6 في المائة.